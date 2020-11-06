Николай Панков начал масштабное обсуждение проблем поселков Волжского района

Николай Панков попросил у граждан обратной связи о проблемах поселков

Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 6 ноября, провел рабочие встречи для решения проблем в поселках Волжского района Саратова.

В течение нескольких дней жители поселков Юбилейный, Изумрудный, Иволгино, Цветочный и других присылали Николаю Панкову в соцсетях свои вопросы, замечания и предложения. Многие из них касались социальной инфраструктуры, обустройства дорог, зон отдыха, транспортной доступности, коммунального хозяйства.

Все эти вопросы Николай Панков будет обсуждать с районными и городскими властями Саратова, с правоохранителями и ресурсоснабжающими организациями.

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- Долгое время существовала пагубная практика, когда сдавались целые микрорайоны без инфраструктуры. Новые правила городской застройки должны предупредить возникновение подобных ситуаций. Но проблемы, с которыми застройщики оставили жителей, необходимо решать сообща, — пояснил Николай Панков.

Ряд вопросов уже был рассмотрен. Например, состоялось обсуждение развития дорожной инфраструктуры района. Поселок Юбилейный постоянно растет и расширяется, существующая сеть не справляется. По словам жителей, крайне необходима транспортная развязка возле гипермаркета «Лента». Поступило также предложение отрегулировать светофор на повороте в Иволгино, который сейчас очень неудобен для пешеходов.

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- Есть вопросы, не требующие большого финансирования, но люди очень ждут их решения. Например, по пешеходным переходам, установке светофоров. Постарайтесь не переносить их решение на будущий год, а уже в этом году постараться обеспечить удобство и безопасность людей, — обратился к представителям городской власти Панков.

Также горожан очень волнует транспортная доступность поселков. Количество маршрутов общественного транспорта там весьма ограничено и те, что имеются, часто не доезжают до отдаленных остановок, а сами автобусы выходят на линию в изношенном состоянии.

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- Вообще нужно транспортные маршруты смотреть в целом по городу. Должен быть понятный принцип распределения. Ведь не все маршруты окупаются, есть те, которые нужны людям, но не выгодны перевозчикам. Все хотят кататься по Московской. Считаю, что конкурсы необходимо проводить таким образом, чтобы перевозчик брал на себя и прибыльные маршруты, и обязательно социальный, чтобы они шли в паре. Здесь необходимо пересмотреть формирование конкурсных документов, — считает Николай Панков.

Депутат Госдумы подчеркнул, что по каждому озвученному вопросу будут составлены дорожные карты, чтобы поэтапно найти решение проблем.

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