Регоператор: бывшие дома АНО «Сфера» переводятся на прямые договоры

Региональный оператор Саратовской области направил в адрес Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального сервиса «Сфера» (бывшее АТСЖ Ленинского района) уведомление о расторжении договора с 1 ноября 2020 года и переводе обслуживаемых домов на прямые расчеты. Государственной жилищной инспекцией 28 октября 2020 года было принято решение об исключении сведений из реестра лицензий обо всех 318 многоквартирных домах, находящихся в управлении организации.

На основании действующего жилищного законодательства Регоператор начал напрямую оказывать услугу по обращению с ТКО с момента исключения данных о лицензии.

- Мы приступили к прямому оказанию услуги жителям данных домов с 1 ноября и выставим платежные документы рассчитывая с этой даты. Решение ГЖИ было принято с целью соблюдения действующего законодательства и в интересах жителей. Мы готовы оперативно завести лицевые счета. Воспользовавшись информацией на платежных документах, потребители смогут воспользоваться личным кабинетом для внесения корректировок и взять на контроль начисления и поступления платежей, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

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По вопросам, оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО для физических лиц действует специальная линия call-центра «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Воспользоваться личным кабинетом можно на сайте саррц.рф. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8 (8452) 25-64-90.

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