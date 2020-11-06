Депутат Андрей Воробьев помог сделать ремонт в спортцентре Энгельса

.

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») проверил, как идет ремонт в спортивном комплексе в Энгельсе. Речь идет о «Спортивно-техническом центре» по адресу Полтавская, 17. Ранее парламентарий оказал материальную помощь на установку пластиковых окон в двухэтажном строении, а также на ремонт в помещениях.

- Новые окна уже поставили. Сейчас будем заниматься стяжкой пола в спортивном зале. Работы еще много, но мы стараемся, — рассказал заместитель руководителя центра Сергей Пономарев.

.

По его словам, сейчас в спортивном комплексе работают три больших спортивных зала, еще один — тренажерный. Также полностью отремонтированы помещения со спортивными матами. Как рассказал Пономарев, в здании есть системы видеонаблюдения и пожаротушения.

.

В центре могут заниматься как дети, так и взрослые. Там представлены такие виды спорта, как фехтование, шахматы, настольный теннис, пауэрлифтинг, рукопашный бой, самбо и другие единоборства. Сейчас в спортивном комплексе занимаются порядка 350 человек.

Ранее здесь находилась мастерская профессионального училища №24. Несколько лет назад здание никем не обслуживалось его планировали сносить. Однако позже строение передали в пользование спортивного центра.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.