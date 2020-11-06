В центре Саратова столкнулись BMW и Audi

В центре города столкнулись две иномарки Фото: ГИБДД по Саратову

В центре Саратова сегодня днем, 6 ноября, столкнулись BMW и Audi.

- ДТП случилось в 12:30 на перекрестке Провиантской и Рабочей, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратову.

В аварии пострадали 41-летняя и девятилетняя пассажирки из Audi. Их доставили в больницу.

Кто виноват в аварии — сейчас разбирается Госавтоинспекция.

UPD

Госпитализировали 41-летнюю пассажирку Audi.

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