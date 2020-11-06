В Романовке мужчина застал свою сожительницу в доме соседа и пытался зарезать обоих

В Романовке Саратовской области местный житель тяжело ранил соседа и пытался убить сожительницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 57-летнему мужчине вынесен приговор.

Установлено, что 17 мая в гости к мужчине и 41-летней женщине прибыл 66-летний сосед. Когда он ушел, хозяева легли спать. Но женщина, дождавшись, когда сожитель заснет, вышла на улицу, направившись к себе домой. Однако по пути она заглянула к соседу и осталась там ночевать вместе с ним и его 39-летним сыном.

Проснувшись ночью, мужчина не обнаружил женщины в доме и пошел на поиски. Заглянув в окно к соседу, он увидел свою даму там и пришел в ярость, решив, что она ему изменяет.

Взяв нож, злоумышленник ворвался в дом соседа, несколько раз ударил спящую женщину и 66-летнего мужчину. Потом он убежал, а сын потерпевшего вызвал полицию и скорую помощь.

Раненых удалось спасти. Мужчину отправили в колонию строгого режима на девять лет и восемь месяцев.

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