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У жителя Саратова изъяли сигарет на миллион рублей

Гражданин организовал подпольную торговлю немаркированным табаком
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Контрафактные сигареты продавали через сеть специализированных легальных магазинов

Контрафактные сигареты продавали через сеть специализированных легальных магазинов

В Саратове отдел по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД выявило подпольную торговлю сигаретами.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции региона, гражданин организовал склад в гараже Ленинского района и торговал немаркированной табачной продукцией.

При этом продажа велась через сеть специализированных магазинов, вперемешку с обычными сигаретами продавались нелегальные.

Полиция изъяла в общей сложности табачные изделия на сумму более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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