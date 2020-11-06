В Саратове обнаружены фальшивые деньги.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, за сутки удалось выявить поддельные купюры в 1 и 5 тыс. рублей. Их сумели опознать сотрудники банков в Волжском, Кировском и Октябрьском районах.

Были возбуждены уголовные дела.

Полиция напоминает о необходимости использования приборов для идентификации купюр в учреждениях торговли, а также об установке систем наблюдения.

- В случае обнаружения подозрительных купюр необходимо принять меры к немедленному вызову сотрудников полиции, постараться запомнить приметы лица, предъявившего ее к оплате. В случае наличия частного охранного предприятия принять меры к задержанию данного лица. При обнаружении поддельной купюры стражи порядка просят граждан проявить сознательность и незамедлительно обратиться в полицию. Не пытайтесь избавиться от фальшивых денег путем расчетной операции. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, которая вызвала у вас подозрение. Помните, что за изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — отметили в ГУ МВД.

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