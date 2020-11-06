Олег Костин выступил с обращением к пациентам и врачам Саратова

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин выступил с обращением к жителям и рассказал о работе скорой помощи.

Он отметил, что намерен ответить на многочисленные вопросы, касающиеся службы. Действительно, в соцсетях не прекращается поток жалоб на слишком долгое ожидание.

- Скорая помощь у нас работает днем и ночью, но количество вызовов увеличилось настолько сильно, причем иногда эти вызовы и не необходимы. Но я понимаю беспокойство, — отметил министр. Однако он напомнил, что при заболевании коронавирусом температура может держаться несколько дней.

При этом скорая помощь должна выезжать действительно по экстренным вызовам. Для других есть иные виды — например, неотложная помощь.

Олег Костин поручил врачам приходить к пациентам в действующим диагностическим оборудованием.

- Нужно ликвидировать жалобы населения, когда по неделе, по пять дней ждут они ПЦР-диагностику, чтобы понять, что им дальше делать. Такое невозможно. Лечение надо начинать в ближайшее время, — заявил Олег Костин.

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