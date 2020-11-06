В Саратове 16-летняя девушка купила два дорогих телефона за счет мужчины

В Саратове будут судить 16-летнюю девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в краже с банковской карты.

По версии следствия, 3 мая девушка зашла к знакомым, где в тот момент находилась ее мама. Один из гостей дал ей свою карточку, сообщил пин-код и попросил сходить в магазин. Просьба была выполнена, но карта осталась у юной злоумышленницы.

Девушка вместе с друзьями пошла в магазин и купила два телефона на общую сумму 60 тыс. рублей. И только после этого вернула карту. Когда мужчина обнаружил списание средств, он обратился в полицию.

Свою вину юная злоумышленница признала, ущерб был возмещен. Дело передано в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.