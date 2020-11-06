В Саратове 16-летняя девушка купила два дорогих телефона за счет мужчины

В Саратове будут судить 16-летнюю девушку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в краже с банковской карты.
По версии следствия, 3 мая девушка зашла к знакомым, где в тот момент находилась ее мама. Один из гостей дал ей свою карточку, сообщил пин-код и попросил сходить в магазин. Просьба была выполнена, но карта осталась у юной злоумышленницы.
Девушка вместе с друзьями пошла в магазин и купила два телефона на общую сумму 60 тыс. рублей. И только после этого вернула карту. Когда мужчина обнаружил списание средств, он обратился в полицию.
Свою вину юная злоумышленница признала, ущерб был возмещен. Дело передано в суд.
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