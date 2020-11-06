Скончался молодежный министр строительства и ЖКХ Саратовской области

Артем Газарян Фото: Екатерина Семенова

Умер молодежный министр строительства и ЖКХ Саратовской области Артем Газарян.

О смерти парня сообщил региональный министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов в своем Инстаграм.

- Молодежная политика региона потеряла одного из сильных лидеров, который был способен объединить людей ради общей цели. Это большая утрата для всех нас. Искренне соболезную родным и близким Артема, — отметил Абросимов.

Артем Газарян был автором многих проектов, например, по благоустройству «Купеческого дворика» в одном из музеев Саратова. В 2020 году он стал лучшим в индивидуальном рейтинге из 3,7 тыс. резидентов на форуме ПФО «iВолга - 2020», а также был стипендиатом правительства России.

Как отметили в министерстве молодежной политики и спорта, близкие Артема не хотят сообщать о причинах смерти.

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