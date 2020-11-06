Саратовская область вошла в лидеры по сбору средств на помощь ветеранам

Саратовская область по количеству собранных средств в рамках акции «Красная гвоздика» стала четвертым регионом в стране. На территории России сбор средств проводят уже пять лет, Саратовская область участвует третий год подряд.

- Значок «Красная гвоздика» - символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Ежегодно благотворительный фонд «Память поколений» проводит акцию по распространению значков за нефиксированную плату, а все собранные деньги направляет на поддержку ветеранов. Саратовская область по количеству собранных средств стала четвертым регионом в стране. Хочу поблагодарить жителей области за неравнодушное отношение к героям! — сообщил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

По его данным, благодаря ежегодной акции «Красная гвоздика» в Саратовской области уже удалось оказать помощь ветеранам и госпиталю ветеранов войн на общую сумму более 5,8 млн рублей.

При этом в Саратовской области из стоящих до сих пор в очереди восьми ветеранов и инвалидов войны и их вдов, которым положено от государства улучшение жилищных условий, трое не дождутся квартир и в этом году. Об этом накануне сообщили в Минстрое области. Не хватает 3,7 млн рублей, ветеранам нужно подождать еще.