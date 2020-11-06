В Саратове и Калининске сбили двух пешеходов

На Аткарской пешеход попал под колеса «Приоры» Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове и области вчера, 5 ноября, под колеса автомобилей попали двое пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, около 12:30 у дома №66 по Аткарской улице 61-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Его сбила «Лада Приора», за рулем которой был 30-летний водитель. Еще один наезд на пешехода случился около 15:30 на Советской в Калининске. ГАЗ-31105 с 44-летним водителем за рулем сбил 56-летнюю гражданку. Женщина шла по переходу.

Оба пешехода попали в больницу.

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