В Саратове разыскивают родственников и знакомой неизвестной женщины в больнице

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В Саратовской области разыскивают родственников и знакомых неизвестной женщины.

Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», с 1 ноября она находится в больнице Саратова, называет себя Катей, по ее словам, живет в Балакове.

Больше ничего о себе женщина сообщить не может. На вид ей 55–60 лет.

Приметы: нормальное телосложение, темные волосы.

Если вы знаете эту женщину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52.

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