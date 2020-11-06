В Саратове разыскивают родственников и знакомой неизвестной женщины в больнице

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В Саратовской области разыскивают родственников и знакомых неизвестной женщины.
Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», с 1 ноября она находится в больнице Саратова, называет себя Катей, по ее словам, живет в Балакове.
Больше ничего о себе женщина сообщить не может. На вид ей 55–60 лет.
Приметы: нормальное телосложение, темные волосы.
Если вы знаете эту женщину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52.
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