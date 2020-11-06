Жительницу Балашова нашли с переломанными ребрами на улице

Пострадавшую нашли на улице в Балашове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области погибла 62-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Женщину обнаружили 2 ноября на улице, оттуда ее доставили в больницу, где выяснилось, что у пострадавшей сломаны ребра. Однако через три дня, 5 ноября, она скончалась.

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