Юрия Юрина назначили главным «безопасником» Саратовской области

Юрий Юрин Фото: Ольга Симонова

В правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Юрия Юрина назначили начальником управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области.

Постановление сегодня, 6 ноября, подписал глава региона Валерий Радаев.

Напомним, ранее на этой должности был Николай Колесников, который уволился по собственному желанию в конце октября.

Юрий Юрин до назначения на пост начальника управления возглавлял Саратовскую областную службу спасения.

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