Юрия Юрина назначили главным «безопасником» Саратовской области

Юрий Юрин
Фото: Ольга Симонова
В правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Юрия Юрина назначили начальником управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области.
Постановление сегодня, 6 ноября, подписал глава региона Валерий Радаев.
Напомним, ранее на этой должности был Николай Колесников, который уволился по собственному желанию в конце октября.
Юрий Юрин до назначения на пост начальника управления возглавлял Саратовскую областную службу спасения.
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