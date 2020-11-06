Авария в Саратове оставила без холодной воды 11 поселков и 18 СНТ

Специалисты ООО «КВС» устраняют аварию на водоводе по улице Магистральная в Саратове. Из-за этого с утра не будет воды в нескольких поселках и СНТ.

Вот список:

- поселка ВСО;

- поселка Елшанка;

- поселка КБ;

- Песчано-Уметского тракта;

- поселка Жасминный;

- поселка Дачный;

- поселка Латухино;

- поселка Нефтегорский;

- поселка Старых большевиков;

- поселка Соколовый;

- 4, 5, 6, 7-я Дачные;

- поселок Поливановка;

- поселок Сторожевка;

- Сокурский тракт;

- Вольский тракт;

- СНТ «Заря-1»;

- СНТ «Вымпел»;

- СНТ «Дружба-65»;

- СНТ «Заря-66»;

- СНТ «Молния»;

- СНТ «Пуловец»;

- СНТ «Строитель ДСК»;

- СНТ «Дзержинец-65»;

- СНТ «Росинка»;

- СНТ «Зеркальный»;

- СНТ «Нефтяник-2»;

- СНТ «Светлячок»;

- СНТ «Нефтяник»;

- СНТ «Восход-2000»;

- СНТ «Восход-82»;

- СНТ «Механизатор-86»;

- СНТ «Строитель при СМУ-35»;

- СНТ «Буровик».

Как сообщили в ООО «КВС» восстановить водоснабжение планируется до 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября.