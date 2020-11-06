Авария в Саратове оставила без холодной воды 11 поселков и 18 СНТ

Специалисты ООО «КВС» устраняют аварию на водоводе по улице Магистральная в Саратове. Из-за этого с утра не будет воды в нескольких поселках и СНТ.
Вот список:
- поселка ВСО;
- поселка Елшанка;
- поселка КБ;
- Песчано-Уметского тракта;
- поселка Жасминный;
- поселка Дачный;
- поселка Латухино;
- поселка Нефтегорский;
- поселка Старых большевиков;
- поселка Соколовый;
- 4, 5, 6, 7-я Дачные;
- поселок Поливановка;
- поселок Сторожевка;
- Сокурский тракт;
- Вольский тракт;
- СНТ «Заря-1»;
- СНТ «Вымпел»;
- СНТ «Дружба-65»;
- СНТ «Заря-66»;
- СНТ «Молния»;
- СНТ «Пуловец»;
- СНТ «Строитель ДСК»;
- СНТ «Дзержинец-65»;
- СНТ «Росинка»;
- СНТ «Зеркальный»;
- СНТ «Нефтяник-2»;
- СНТ «Светлячок»;
- СНТ «Нефтяник»;
- СНТ «Восход-2000»;
- СНТ «Восход-82»;
- СНТ «Механизатор-86»;
- СНТ «Строитель при СМУ-35»;
- СНТ «Буровик».
Как сообщили в ООО «КВС» восстановить водоснабжение планируется до 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября.