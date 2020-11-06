Коронавирус в Саратове: За сутки заразились 193 человека

Коронавирус выявлен у 193 саратовцев Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще 193 случая заражения коронавирусом было выявлено в Саратовской области за минувшие сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лидирует по выявляемости Саратов, тут 111 зараженных. Еще 15 человек заболели в Энгельсском районе.

Среди новых случаев 15 — у детей и 48 — у лиц старше 60 лет.

Всего с начала пандемии заразились 21 677 человек. Выздоровели 14 855, за сутки — 212.

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