Житель Волгограда Юрий Шишлянников был убит в Саратове: Следователи ищут свидетелей

Юрий Шишлянников был убит в Саратове Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи просят откликнуться друзей и случайных знакомых Юрия Шишлянникова, 51-летнего жителя Волгограда.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина был убит на территории Саратова.

Следователям удалось восстановить примерный маршрут передвижения Юрия Шишлянникова перед трагедией. 9 июля он приехал на поезде из Волгограда, чтобы навестить могилу матери на Старом Елшанском кладбище. Установлено, что туда его сопровождала некая женщина.

Около 16 часов того же дня Юрий Шишлянников поговорил по телефону с отцом, а в период с 17 до 18 часов — с приятелем, живущим на лице Радищева. Вечером его заметили сотрудники полиции на вокзале в Саратове.

10 июля приятель вновь пообщался с Юрием Шишлянниковым и узнал, что тот еще не уехал, так как у него нет денег на билет. В связи с этим он намеревался заложить телефон в ломбард.

После этого мужчину никто не видел, телефон перестал отвечать. Его тело было найдено 25 июля в районе Глебучева оврага, рядом с улицей Радищева. При этом сперва собаки принесли сторожу промпредприятия его голову, а впоследствии было найдено тело.

- Следователи СК просят откликнуться всех, кто 9-10 июля 2020 года, а также позднее видел Шишлянникова Юрия Владимировича, 1969 года рождения, общался с ним лично, стал очевидцем каких-либо обстоятельств с его участием, а равно свидетелем совершения в отношении него противоправных действий. Также просим откликнуться знакомых, друзей, сослуживцев Юрия Шишлянникова, проживающих на территории Саратовской области, — сообщили в СУ СКР.

Следователи просят откликнуться знакомых Юрия Шишлянникова Фото: СУ СКР по Саратовской области

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