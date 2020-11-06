Житель Саратовской области вышел из колонии и сразу изнасиловал женщину

В Красноармейском районе мужчина изнасиловал женщину под угрозой расправы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, незадолго до этого он вышел из колонии, где сидел за разбойное нападение.

Вечером 5 июня мужчина направлялся из колонии к себе домой в Красноармейский район. Около 22 часов возле Саратовского резервуарного завода в Заводском районе он напал на 31-летнюю женщину. Приставив к ее шее нож, он изнасиловал потерпевшую и совершил действия сексуального характера, после чего сбежал.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Его отправили на пять лет в колонию общего режима.

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