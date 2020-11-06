Шестиклассник из Саратова представит регион в конкурсе рисунков по ПФО

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В Приволжском ЛУ МВД России на транспорте в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, дети стражей правопорядка приняли участие в конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

Участниками конкурса стали дети сотрудников линейного управления в возрасте от 6 до 14 лет. Членами Общественного совета при Приволжском ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками отдела по работе с личным составом Приволжского ЛУ МВД России на транспорте был выбран победитель конкурса, который будет представлять Приволжское ЛУ МВД России на транспорте на дальнейшем этапе конкурса в УТ МВД России по ПФО, им стал Роман Коваленко (12 лет, ученик 6 класса ЛМИ Саратова).

Родителям участников были вручены благодарственные письма для их детей за участие в конкурсе от руководства Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

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