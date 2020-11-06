Женщина зарезала сожителя в Красноармейске и села на девять лет

Жительница Красноармейска зарезала сожителя Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Красноармейске местную жительницу признали виновной в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой 41-летней женщины стал ее 38-летний сожитель.

Днем 23 мая у них в гостях была семейная пара. После застолья, когда сожители остались вдвоем, женщина приревновала мужа. Несмотря на его увещевания, что ничего подобного нет, дама схватила нож и ударила мужчину в живот.

Причиной убийства стала ревность Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тот пытался защищаться, закрывался руками, но женщина наносила удары. Потом она выбежала на улицу, вернулась, попыталась оказать помощь, обратилась к соседям, которые вызвали медиков. Но оказалось поздно — мужчина умер в больнице через несколько часов.

Свою вину гражданка признала и раскаялась Фото: СУ СКР по Саратовской области

Впоследствии гражданка призналась и раскаялась. Суд приговорил ее к девяти годам в колонии общего режима.

Женщина отправится в колонию на девять лет Фото: СУ СКР по Саратовской области

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