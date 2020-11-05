Навигация в Саратовской области закроется 16 ноября

Навигация для маломерных судов скоро будет закрыта
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Саратовской области 16 ноября закроется навигация.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, с этого дня будет закрыто движение для маломерных судов. Таких в области зарегистрировано 37 233 единицы.
В области имеются 132 лодочные базы
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сейчас инспекторы ГИМС проверяют лодочные базы, которых в области насчитывается 132. С руководителями проводится инструктаж, чтобы те могли донести информацию до судовладельцев.
С руководителями баз проводят инструктаж
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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