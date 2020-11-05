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Навигация в Саратовской области закроется 16 ноября

Инспекторы ГИМС проводят инструктажи
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Навигация для маломерных судов скоро будет закрыта

Навигация для маломерных судов скоро будет закрыта

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области 16 ноября закроется навигация.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, с этого дня будет закрыто движение для маломерных судов. Таких в области зарегистрировано 37 233 единицы.

В области имеются 132 лодочные базы

В области имеются 132 лодочные базы

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сейчас инспекторы ГИМС проверяют лодочные базы, которых в области насчитывается 132. С руководителями проводится инструктаж, чтобы те могли донести информацию до судовладельцев.

С руководителями баз проводят инструктаж

С руководителями баз проводят инструктаж

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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