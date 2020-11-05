Андрей Воробьев: В основе нашей работы должны стоять интересы избирателей

5 ноября в Саратовской областной думе прошло внеочередное заседание. Итоги собрания подвел депутат Андрей Воробьев («Единая Россия»).

- На сегодняшнем заседании поднимался очень важный вопрос – поправки в бюджет области на 2020 год. Крупные федеральные средства заводились на борьбу с коронавирусной инфекцией и на расселение ветхого и аварийного жилья.

Как все убедились, некоторые депутаты не готовы конструктивно заниматься проблемами своих избирателей. Собрание началось с опозданием из-за шоу, которое устроили оппозиционеры. Вместо того, чтобы обсуждать параметры бюджета, они в очередной раз решили нарушить регламент и «хайпануть» на голословных высказываниях.

Кроме того, в ходе заседания от единственного депутата от «Справедливой России» прозвучал призыв распустить областную думу. Но задумалась ли этот депутат, как это отразится на жителях Саратовской области? Или же все это было сказано только для того, чтобы попасть в заголовки СМИ?

Депутаты должны работать – системно, кропотливо, честно. В основе нашей работы должны стоять интересы избирателей. Если есть ощущение, что работа депутата в тягость и бизнес важнее – нужно правильно расставить приоритеты и дать возможность делать эту работу тем, кто готов, — уверен Андрей Воробьев.

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