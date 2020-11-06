Погода в Саратове 6 ноября 2020 года: туман и ветер

Облачная погода ждет саратовцев в пятницу 6 ноября.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС региона, метеорологи Гидрометцентра прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом.

Ветер будет дуть с северо-запада, с порывами до 14 м/с.

Днем воздух прогреется до +4... +9 градусов.

При этом до 9 ноября на юго-востоке Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс.

В 2019 году 6 ноября погода была похожая — туман, дожди, порывистый ветер — но теплее, до +8... +13 градусов.

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