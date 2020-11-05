Задержаны серийные похитители скота в Энгельсском районе

Сотрудники полиции раскрыли серийные кражи скота в Энгельсском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, два преступления были совершены в селе Безымянка и одно — в поселке Карла Маркса.
Добычей злоумышленников стали 30 животных, общий ущерб составил 200 тыс. рублей.
Установлено, что животных перевозили в багажнике ВАЗ-2105 и продавали. Несколько мест сбыта уже установлено, полиция ищет и другие точки.
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