В колонию Пугачевского района привезли телефоны в бензобаке

Запрещенные предметы были спрятаны в бензобаке Фото: УФСИН по Саратовской области

В колонию №4 Пугачевского района Саратовской области пытались провезти запрещенные предметы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, злоумышленники спрятали их в бензобаке автомобиля ВАЗ-2110, который прибыл в колонию на ремонт.

Оказалось, что внутри находятся 24 телефона, 21 зарядное устройство, три wi-fi роутера и 20 сим-карт разных операторов.

Водитель машины не смог прояснить, откуда у него взялись все эти предметы.

Начата проверка.

В колонию пытались передать 24 телефона Фото: УФСИН по Саратовской области

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