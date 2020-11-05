В колонию Пугачевского района привезли телефоны в бензобаке

Запрещенные предметы были спрятаны в бензобаке
Фото: УФСИН по Саратовской области
В колонию №4 Пугачевского района Саратовской области пытались провезти запрещенные предметы.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, злоумышленники спрятали их в бензобаке автомобиля ВАЗ-2110, который прибыл в колонию на ремонт.
Оказалось, что внутри находятся 24 телефона, 21 зарядное устройство, три wi-fi роутера и 20 сим-карт разных операторов.
Водитель машины не смог прояснить, откуда у него взялись все эти предметы.
Начата проверка.
В колонию пытались передать 24 телефона
Фото: УФСИН по Саратовской области
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