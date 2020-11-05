ООО «КВС» приступило к водолазным работам по замене затворов на водозаборе

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В ходе реализации инвестиционной программы в 2020 году ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» приступило к выполнению подготовительных работ по замене запорного оборудования, расположенного на водозаборных сооружениях в русле реки Волга. Напомним, ранее на объекте выполнена замена водоочистной машины, которая защищает головные сооружения водокомплекса от попадания шуги в холодный период года. В настоящее время специалисты подрядной организации приступили к выполнению водолазных работ - размывке самотечных линий диаметром d1200 мм, вырезке и демонтажу операционного люка для установки гидрозатвора.

- На первом этапе специалисты производят очистку оголовков водозаборных коммуникаций от иловых отложений и ракушечника. Затворы, установленные под водой, не менялись за все время своей работы – более 50 лет, и в настоящее время полностью исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Всего мы заменим водолазным способом 5 единиц запорной арматуры большого диаметра, (4 затвора d1200 мм, 1 - d800 мм), которые защищают шахтные сооружения, позволяют нам выполнять профилактическую чистку оборудования, - рассказал начальник цеха водоподготовки ООО «КВС» Вадим Потапов.

На весь комплекс мероприятий по замене оборудования с учетом подготовительных работ планируется потратить 16 млн рублей. Напомним, что в 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей.