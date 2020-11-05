В Калининском районе избрали нового главу

Валерий Лазарев

Новым главой Калининского района Саратовской области избран Валерий Лазарев. Он являлся исполняющим обязанности главы районной администрации с августа 2019 года. Им он стал после того, как в конце сентября в отставку подал прежний глава - Олег Мортов. Он с лета прошлого года фигурирует в деле о взятке и был отстранен от исполнения обязанностей.

Депутаты районного собрания единогласно избрали Лазарева на пост главы, об этом сообщили в министерстве по делам территориальных образований области.

Трудовая биография Валерия Лазарева:

29.08.1986 г. - 30.06.1988 г. - ветеринарный врач, колхоз им. М.Горького;

06.07.1988 г. -14.05.2001 г. - начальник ВКСО при Калининской ветстанции;

15.05.2001 г. -19.07.2005 г. - начальник территориального отдела управления ветеринарии при Правительстве Саратовской области, главный государственный ветеринарный инспектор по муниципальному образованию Калининского района;

20.07.2005 г. - 25.01.2006 г. - начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор по объединенным муниципальным образованиям Калининского и Лысогорского районов Правительства Саратовской области Министерства сельского хозяйства Саратовской области;

26.01.2006 г. - 13.08.2019 г. - Начальник территориального отдела, главный государственный ветеринарный инспектор по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому муниципальным районам Управления ветеринарии Правительства Саратовской области.