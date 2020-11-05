Обновлен список лекарств в аптеках Саратова на 5 ноября 2020 года

Стало известно, в каких саратовских аптеках есть лекарства Фото: Екатерина Семенова

Опубликован список лекарств, которые можно найти в аптеках Саратова и области.

Информация появилась в телеграм-канале оперативного штаба «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Там представлены как наименования препаратов, так и адреса аптек, где они имеются, а также количество оставшихся в наличии упаковок.

Напомним, сегодня, 5 ноября, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил одну из аптек в Поливановке. Там он нашел в наличии ряд востребованных лекарств.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.