Обновлен список лекарств в аптеках Саратова на 5 ноября 2020 года

Стало известно, в каких саратовских аптеках есть лекарства
Фото: Екатерина Семенова
Опубликован список лекарств, которые можно найти в аптеках Саратова и области.
Информация появилась в телеграм-канале оперативного штаба «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Там представлены как наименования препаратов, так и адреса аптек, где они имеются, а также количество оставшихся в наличии упаковок.
Напомним, сегодня, 5 ноября, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил одну из аптек в Поливановке. Там он нашел в наличии ряд востребованных лекарств.
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