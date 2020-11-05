Два человека погибли, двое пострадали в ДТП под селом Кочетное

ДТП под селом Кочетное в Ровенском районе. Фото ГИБДД по Энгельсскому району

В Ровенском районе Саратовской области случилось ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельсского района, авария произошла в десять утра на повороте к селу Кочетное.

Там столкнулись ВАЗ-2109 и «Лада Пиора». На месте погибли мужчина и женщина — пассажиры «девятки». Водитель и 8-летняя девочка из этого же авто получили травмы.

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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