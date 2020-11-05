В Роспотребнадзоре не видят смысла в переводе всех саратовских школ на дистанционное обучение

Дистанционное обучение в школах Саратовской области не будет вводиться для всех подряд. Более того, эта мера будет использоваться только на уровне отдельных школ и классов. Об этом заявила замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева в ходе брифинга 5 ноября.

- В отношении школьников — у нас на сегодня удельный вес заболевших от 0 до 17 лет составляет 5,5%. 15–17 лет — 0,96%, 7–14 — 2,68% и детсадовские — 1,63%. Меньше всего болеют те, что до года, но они чаще всего дома сидят. То, что дети могут принести бессимптомный COVID-19 в школу, это не исключено. Но главное правильно и оперативно сработать. В частности, помогает использование мер профилактики. Например, учителя на переменах обязаны носить маску, также важные методы — дезинфекция и утренние фильтры и разобщение потока учащихся по времени прихода в школу. Там, где это выполняют — заболеваемость нулевая или минимальная. Ну и каждый взрослый должен понимать, что нельзя отпускать ребенка в школу при заболевании. И взрослые работники школ — также, — заявила Матвеева.

- Вот если взять отдаленные школы, где нет случаев коронавируса, то почему их надо перевести на «дистанционку»? А там, может, интернет не работает совсем, — предположила она.