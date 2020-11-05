В Саратове задержан мужчина, продававший устройства прослушки

Полиция и УФСБ задержали подозреваемого в незаконной торговле запрещенной аппаратурой
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в незаконном обороте подслушивающих устройств.
Возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следствие считает, что днем 23 октября на парковке на улице Чернышевского он продал аудиоустройство, предназначенное для негласной записи, другому мужчине.
Преступление было совершено на парковке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и полицейскими отдела «К». Подозреваемый задержан.
Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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