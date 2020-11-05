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В Саратове задержан мужчина, продававший устройства прослушки

Преступление выявили сотрудники УФСБ и отдела «К» полиции
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Полиция и УФСБ задержали подозреваемого в незаконной торговле запрещенной аппаратурой

Полиция и УФСБ задержали подозреваемого в незаконной торговле запрещенной аппаратурой

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в незаконном обороте подслушивающих устройств.

Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что днем 23 октября на парковке на улице Чернышевского он продал аудиоустройство, предназначенное для негласной записи, другому мужчине.

Преступление было совершено на парковке

Преступление было совершено на парковке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и полицейскими отдела «К». Подозреваемый задержан.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям

Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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