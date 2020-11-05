В Саратове задержан мужчина, продававший устройства прослушки

Полиция и УФСБ задержали подозреваемого в незаконной торговле запрещенной аппаратурой Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в незаконном обороте подслушивающих устройств.

Возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что днем 23 октября на парковке на улице Чернышевского он продал аудиоустройство, предназначенное для негласной записи, другому мужчине.

Преступление было совершено на парковке Фото: СУ СКР по Саратовской области

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и полицейскими отдела «К». Подозреваемый задержан.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.