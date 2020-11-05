Строительство домов для врачей скорой помощи в Саратове начнется в 2020 году

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Жилье для выпускников университетов и колледжей, которые придут работать на подстанции скорой помощи Ленинского, Кировского и частично Фрунзенского района, будет построено в поселке Елшанка. Работы начнутся уже в текущем году.

Участок, где планируется строительство, 5 ноября осмотрел председатель Госдумы Вячеслав Володин. Возведение здесь жилья для медиков — его благотворительный проект.

- На следующей неделе он перечислит часть личных средств на начало строительства, — сообщили в группе «Володин.Саратов» в Инстаграм.

Служебное жилье для врачей построят на месте снесенных аварийных бараков на улице Клубная. Дома планируются двухэтажными, с отдельными входами. Завершить стройку планируется к ноябрю 2021 года.

Вячеслав Володин предложил разработать также проект жилья для тех, кто придет работать в будущую инфекционную больницу, которая строится недалеко от Елшанки.

По его словам, также есть планы по строительству домов для вновь пришедших врачей скорой в других районах города.

Сейчас нехватка сотрудников в саратовской скорой помощи — 70%.