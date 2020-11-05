Приостановление действия социальных проездных в Саратове компенсируют в следующих месяцах

Социальные проездные, действие которых предлагает ограничить региональный Роспотребнадзор, будут засчитаны в последствии. Об этом на брифинге в Минздраве сообщила замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- В некоторых регионах эти меры уже практикуют. Она для наибольшего разобщения людей старшей возрастной группы, пенсионеров.

Мы изучали опыт после введения ограничений, действие социальных проездных засчитывалось на следующий период, — сказала Матвеева.

Напомним, в начале недели Роспотребнадзор в числе необходимых мер по сокращению заболеваемости коронавирусом назвал временный запрет на продажу социальных проездных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.