Под Саратовом фирму через суд обязали сократить вредные выбросы

В Ершовском районе фирму заставили сократить вредные выбросы.

- Прокуратура обратилась в суд, чтобы предприятие по добыче и первичной обработке известняка и гипсового камня обязали разработать план мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период плохой погоды, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Суд обязал фирму исполнить решение. Также приставы вручили руководству компании требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об административной и уголовной ответственности.

Опасаясь таких принудительных мер, организация предоставила полный пакет документов, связанных с природоохранной деятельностью и согласованных с областным Минприроды.

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