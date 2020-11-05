В Саратове есть еще 250 свободных коронавирусных коек

На больничных койках в коронавирусных госпиталях находятся на утро 5 ноября 3 528 пациентов, из них у 2 066 подтвержден COVID-19. На дому лечатся еще 3 971 пациент с коронавирусом.

На кислородной поддержке — 609 человек, 243 пациента — на ИВЛ, 57 из них — инвазивно.

В больницах сейчас 250 свободных коронавирусных коек, всего их 3 888. Об этом на брифинге в Минздраве Саратовской области рассказал замминистра Денис Грайфер.

Напомним, министр Олег Костин в ходе посещения одной из аптек Саратова вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным рассказал, что за минувшие сутки в больницы поступили 250 пациентов.

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