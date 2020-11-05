В Саратове презентовали фильм «Чувственная математика»

В пресс-завтраке в преддверии математического флешмоба MathCat поучаствовал спецгость Григорий Гришин, режиссер-документалист.

Он представил фрагмент фильма «Чувственная математика».

- Фильм разбит на шесть новелл. Он о шести математиках и шести чувствах, — отметил Гришин.

Зрителям показали одну из новелл — о вкусе. Она длилась 15 минут.

Фильм сняла документалист Екатерина Еременко, один из ее известных фильмов «Мой класс», который получил приз на «Саратовских страданиях» годами ранее.

- Это пропаганда того, что математика может быть интересной для всех. Взрослые могут прийти с детьми или внуками и превратить флешмоб в образовательный процесс, — отметил председатель оргкомитета флешмоба MathCat Дмитрий Коннычев.

По его словам, на всех оффлайн площадках математического флешмоба будут соблюдены санитарные нормы, но можно поучаствовать и онлайн.

Напомним, MathCat пройдет 28 ноября. Зарегистрироваться можно на сайте https://mathcat.info/