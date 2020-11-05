Житель Пугачева успел заблокировать свою карту, прежде чем потерял миллион рублей

Житель Пугачева стал жертвой телефонных мошенников, но в последний момент смог сориентироваться и успел сохранить деньги.

Как рассказали в ГУ МВД по Саратовской области, аферисты действовали по отработанной схеме — выпросили полные данные банковской карты 35-летнего мужчины, под видом службы безопасности банка. Затем сразу же оформили на его имя кредит в миллион рублей. После этого им оставалось вывести средства на свои счета.

В этот момент мужчина, который неоднократно слышал о таких способах мошенничества, поддался своим подозрениям и позвонил на горячую линию банка и убедился, что сообщил все свои данные мошенникам. Тут же он заблокировал свою карту и доступ к личному кабинету.

В результаты аферисты не успели вывести деньги взятого кредита с его счета.

- Помните, что стоит вам разгласить конфиденциальную информацию, в особенности — секретный код на обороте карты, и вы ей уже не хозяин. Не будьте роботом, выполняющим программу злоумышленников. Включите режим осторожного, бдительного человека! Берегите свои деньги, — призвали в полиции.

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