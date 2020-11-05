В Энгельсе возбуждено дело против инспектора ГИМС

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ГИМС Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в Московском межрегиональном СУ на транспорте СКР, его подозревают в служебном подлоге.

По версии следствия, в мае 2020 года он пытался создать видимость работы и повысить производственные показатели. Для этого инспектор внес ложные сведения в постановление по административному делу о правонарушении на своем участке. Якобы водитель катера «Прогресс-4» управлял им без документов. Однако выяснилось, что гражданин не совершал этого нарушения и в постановлении не расписывался.

Расследование продолжается.

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