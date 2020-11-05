Пьяные подростки избили парня с девушкой и пенсионерку в Саратове: комментарий пострадавшего

В минувшее воскресенье, 1 ноября, в Саратове пьяные парни напали на троих взрослых жителей поселка Солнечный.

Один из пострадавших рассказал корреспонденту «КП-Саратов», с чего все началось.

Он сделал замечание молодым людям, которые распивали спиртное и ругались матом на детской площадке. Те погнались за ним, догнали у двери в квартиру и начали бить.

- На шум выскочила моя мать и знакомая, догнали их на улице, сделали замечание, сказали, что вызовут полицию. Парни стали нападать на них, завязалась драка. В результате побои были нанесены мне, моей матери, девушке, — уточнил мужчина.

В итоге всех отвезли в отдел для дальнейших разбирательств.

Напомним, по одной из версий, о которой сообщается в телеграм-канале LifeShot, конфликт произошел по другой причине. Ребята играли в футбол и попросили мужчину подать им укатившийся мяч, тот сделал им замечание за мат и пьяный вид. Они ответили кулаками, досталось также матери и девушке пострадавшего. Правоохранители установили личности подозреваемых, которые сообщили, что дали всего лишь несколько пощечин горожанину. Он назвал их «козлами», а вытерпеть такое было нельзя.

Сам потерпевший отрицает эту версию, в беседе с журналистом он был весьма немногословен по поводу сложившейся ситуации.

В городской полиции корреспонденту «КП-Саратов» сообщили о возрасте нападавших — 16, 24 и 26 лет. Версию об игре в футбол правоохранители не подтверждают, сейчас идет проверка. Кроме того, необходимо медицинское заключение о тяжести травм. Если они легкие, то возбудят административное дело, серьезные побои — уголовное. Если ничего зафиксировано не будет, то в отсутствии состава преступления могут отказать в возбуждении.

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