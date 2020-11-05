Математический флешмоб MathCat пройдет 28 ноября

. Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 5 ноября, в кафе Cats в Саратове прошел пресс-завтрак с участием председателя оргкомитета флешмоба MathCat Дмитрия Коннычева, организаторов и СМИ в преддверии образовательно-развлекательного флешмоба по математике Mathcat.

Как рассказала пресс-атташе MathCat Марина Андрофагина, в первый раз мероприятие прошло в 2014 году. Его организатором является ЛИЕН. В этом году он будет проходить в седьмой раз, 28 ноября во всех часовых поясах РФ.

Каждый год география флешмоба расширяется.

В 2019 году в MathCat поучаствовали 30 598 человек из 81 региона России, а также из Австралии, Монголии и Казахстана.

В том же году MathCat стал призером региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье.

В 2020 году за месяц до его проведения уже зарегистрировано 220 площадок проведения в 72 регионах РФ, но каждый день список пополняется. Задачи флешмоба будут решать даже в городе Перт в Австралии.

В Саратове организуют шесть площадок: ЛИЕН, школы №№51 и 52, СГАУ, СГУ. Также в области площадки математического флешмоба будут в Петровске, Аткарске, Балакове и Новоалександровке.

Дмитрий Коннычев Фото: Ольга Симонова

Не обошлось в этом году и без онлайн-площадок. На них, как и на оффлайн-площадки, можно зарегистрироваться на сайте https://mathcat.info/

На живых площадках можно также поучаствовать и решить задачи, собрав свою команду.

В Mathcat есть четыре уровня. Самый легкий белый, потом зеленый, желтый и красный. Последний для тех, кто без ума от задач по высшей математике.

- Задачи на Mathcat авторские, поэтому решения не найти в интернете, — уточнила Марина Андрофагина.

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