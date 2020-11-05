Самым урожайным месяцем на детей в Саратовской области стал август

В Саратовской области Управление по делам ЗАГС подвело статистику за десять месяцев.

- С начала года отделами ЗАГС произведено 67 659 государственных регистраций актов гражданского состояния, в том числе выдано 15 709 свидетельств о рождении. С января по октябрь родилось 8 087 мальчиков и 7 622 девочек, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления.

Самым урожайным на детей стал август, тогда родилось 1 804 ребенка, на втором месте октябрь с 1 726 малышами и январь — 1 615 детей.

Также за десять месяцев ЗАГСы поженили 9 726 пар. Больше всего браки регистрировали в августе — 2 019, в сентябре свои отношения узаконили 1 513 пар молодоженов. С января по октябрь не прошло и без разводов. Любовь закончилась у 7 648 семейных пар. По сравнению с прошлым годом, это число уменьшилось на 7,6%.

Начальник Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, напомнила, что 19 декабря во Дворце бракосочетаний пройдут традиционные ночные регистрации брака.

- Несмотря на обстоятельства, в жизни главное место занимают любовь и счастье. И сотрудники ЗАГС в свой профессиональный праздник готовы провести незабываемый праздник любви и счастья для молодоженов. Поэтому мы ждем всех влюбленных, кто готов зарегистрировать свой брак необычно во Дворце бракосочетаний. Главное — успеть подать заявление до 18 ноября, — подчеркнула Юлия Пономарева.

В этом году жители области путем голосования в социальных сетях выбрали необычную тему «Иллюзия». Ее концепция — заинтриговать и удивить, приоткрыть завесу и показать на что способна магия любви.

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