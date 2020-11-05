В Саратовской области вынесен приговор распространителю детской порнографии

В Марксовском районе Саратовской области вынесен приговор любителю детской порнографии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых оказался 39-летний мужчина.

Было установлено, что он в июле 2018 года прислал своему знакомому фотографии с обнаженными детьми. На предварительном следствии мужчина признал вину и раскаялся.

Суд отправил его в колонию общего режима на три года с ограничением свободы на год.

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