В рестораны Саратова стали реже нанимать работников

Ситуация с общепитом в Саратове непростая — работать рестораны могут только до 21:00, в целях защиты от коронавируса. Об этом гласит соответствующее постановление правительства региона.

Следовательно, и работники в эту сферу стали требоваться куда реже. По сравнению с сентябрем, в октябре число вакансий для официантов снизилось на 3%, на 10% — для поваров, для барменов — на 9%. Такая тенденция наблюдается по всей стране, выводы сделаны из исследования одной из торговых интернет-площадок.

Не только это могло послужить причиной — летние веранды сейчас не работают, да и доходы граждан снизились, по данным Росстата, на 8%. В России это рекордное падение с 1999 года.

Отметим, что до сентября число вакансий росло. В Саратове чаще всего требовались бармены (+400%), повара (+229%), официанты (+203%).

Горожане больше всего интересовались именно первой из этих работ (+26%).

Медианная зарплата повара в Саратове составляет 19,5 тыс. рублей, 20 тыс. рублей получает бармен, 18 тыс. рублей — официант.

Напомним, саратовские рестораторы выступали с обращением к властям региона с просьбой продлить часы работы до 23:00. Пока что новых постановлений, свидетельствующих о том, что эта просьба была услышана, не публиковалось.

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