В Саратове выделили дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом

Изменения в бюджет рассмотрели 5 ноября на заседании Саратовской областной думы.

Первый зампред правительства, министр финансов Вадим Ойкин пояснил, что доходы областного бюджета на текущий год увеличены на общую сумму 836 млн рублей. Из них дотации на борьбу с коронавирусом составят 160,5 млн рублей.

Целевые средства в общей сумме 675,5 млн рублей предназначены на ряд направлений: приобретение лекарств для пациентов с COVID, которые лечатся в амбулаторных условиях, - 91,1 млн рублей; оснащение лабораторий - 15,7 млн рублей; переселение граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 568,7 млн рублей, на ремонт театра драмы и строительство приюта для животных в Заводском районе - 20,8 млн рублей.

- Те средства, которые мы заводим, должно хватить до конца года, - отметил Ойкин.

Депутаты поинтересовались, когда выделенные деньги начнут работать.

- Поставка медикаментов началась со вчерашнего дня, мы их раздаем пациентам. До пятницы поступят все лекарства. Договоры на поставку заключены, - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Елена Кенженбетова.

После обсуждения депутаты проголосовали за соответствующие именения в областном бюджете.