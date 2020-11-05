Саратовские таможенники передали в пензенское управление Россельхознадзора 388 кг таинственных груш

Лежат груши - нельзя скушать - утверждают в Саратовской таможне

На одной из магистралей в Пензенской области сотрудниками мобильной группы Саратовкой таможни, остановлена фура с грузом фруктов, в том числе 388 кг зеленых груш. На фрукты у водителя не оказалось никаких документов, установить их происхождение по упаковках также было невозможно - на деревянных ящиках и паллетах, в которых перевозились фрукты, имелись следы спила и уничтожения маркировки.

Проверка велась совместно с Пензенской транспортной прокуратурой, Россельхознадзором по Республике Мордовия и Пензенской области, ГИБДД Пензы.

Все 388 кг груш после таможенного досмотра были изъяты и переданы в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.