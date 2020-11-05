В Саратове ищут 36-летнего Рустама Сабирова

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В Заводском районе Саратова пропал 36-летний Рустам Сабиров.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о нем ничего не известно с 1 ноября.

Мужчина худощавого телосложения, со светло-русыми волосами, серо-голубыми глазами, его рост 185 сантиметров.

Был одет в коричневый плащ и серый свитер, черные брюки, кепку и свитер.

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