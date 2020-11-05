Для врачей скорой помощи в Саратове построят жилье

Володин на встрече с медиками заявил о старте благотворительного проекта

Вячеслав Володин анонсировал благотворительный проект по строительству жилья для молодых врачей, которые придут работать на скорую помощь. Об этом он заявил на встрече 5 ноября с руководителями государственных и частных медицинских учреждении , больниц, аптек, представителями региональнои власти. Обсуждалась ситуация в системе здравоохранения, нехватка лекарств, медиков, койкомест. Спикре ГД призвал помогать министру здравоохранения Олегу Костину, которому досталось тяжелое наследие прошлых лет.

- Володин построит жилье для молодых вновь пришедших после университета врачей, которые придут работать на скорую помощь. Для части городских подстанций. Это его благотворительный проект. Это жилье для тех, кто первым спасает жизни граждан. Володин говорит, что нужно помогать Костину по выделению финансирования приоритетно в здравоохранении. Костину досталось тяжёлое наследие здравоохранения прошлых лет, - написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».