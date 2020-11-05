В Саратовской облдуме устроили скандал перед принятием поправок в бюджет

Со скандала началось 5 ноября внеочередное заседание Саратовской областной думы.

Предстатели КПРФ пытались пронести в зал плакаты, но их не пустили сотрудники ЧОП.

В ответ те потребовали объяснить, на каком основании им отказали в пропуске. Для этого они даже зашли в президиум и попытались отобрать микрофоны у заместителей председателя облдумы.

Вице-спикер Ольга Болякина пояснила, что согласно контракту охрана не должна пропускать на заседания депутатов и иных лиц с плакатами, мегафонами, если это не оговорено заранее.

Она долго пыталась успокоить представителей КПРФ, но потом тоже перешла на крик.

- Вы против людей, мы сейчас заводим в бюджет деньги на лечение больных ковидом. Я хочу чтобы все СМИ показали, как вы "работаете на благо людей". Если вам не нравится, покиньте зал - вы сейчас срываете заседание, - громко высказалась Болякина.

Спустя 30 минут депутаты успокоились и приступили к работе.