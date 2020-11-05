Саратовский спортсмен стал лучшим на чемпионате России по пулевой стрельбе

Сергей Малышев

Саратовский спортсмен Сергей Малышев занял первое место на чемпионате России по пулевой стрельбе.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, он показал отличный результат в упражнении П-3 — с 25 метров из мелкокалиберного пистолета, 60 выстрелов.

Состязания проходят в Краснодаре среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в них принимают более 60 человек из 17 регионов России.

Еще одна воспитанница ГБУСО «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии» Анастасия Пантелеева заняла в этом же виде состязаний четвертое место.

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